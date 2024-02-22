أزمة مالية تُخرج هاني سلامة من سباق دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار خبر خروج مسلسل “أمير العوامري” من سباق دراما رمضان المقبل العديد من علامات الاستفهام بين جمهور الفنان هاني سلامة بطل المسلسل، خاصة بعد طرح البرومو الرسمي للعمل وترويج جميع أبطاله له، والذين تساءلوا عن مصير المسلسل وهل سيتم تقديمه في موسم آخر أم في رمضان 2025، خاصة بعد توقف التصوير بسبب مشاكل إنتاجية مع أبطال العمل.

وكشف مصدر من داخل العمل عن مصير المسلسل حيث أكد أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد لاستئناف التصوير، كما أن موقف أغلب نجوم العمل لا يزال غامضاً من الاستمرار في المسلسل بسبب بعض المشاكل المالية مع شركة الإنتاج.

وأكد المصدر أنه لم يتم تصوير سوى 20 في المئة من مشاهد المسلسل، وأن التصوير متوقف منذ حوالى أسبوع، نظراً لعدم التوصل الى حل مع جهة الإنتاج.

وأضاف المصدر أن صنّاع العمل توقفوا عن التصوير بسبب نقص في السيولة المالية وعدم حصول الفنانين والعاملين في المسلسل على مستحقاتهم المتأخّرة، لكن الشركة عادت ودفعت قسماً من أجورهم، ودخل هاني سلامة وأبطال العمل “بلاتو” التصوير قبل توقف المسلسل وخروجه رسمياً من رمضان 2024.