بصوت محمد عبده.. عمر صباغ يوقّع أغنية يوم التأسيس السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بصوت فنان العرب محمد عبده، كشف الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ عن أغنية “يوم التأسيس السعودي” التي حملت توقيعه من كلمات الأمير الشاعر سعود بن عبدلله وألحان الفنان سهم.

ونشر عمر صباغ فيديو الأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: “عز ومجد وفخر.. من ٣ عقود وللعمر كلو تبقى المملكة الوطن والبيت اللي بيجمعنا ودايمًا بتقدم ونجاح وإزدهار”.

وتابع: “جديدنا (كتف تشيل طريق) بصوت فنان العرب محمد عبده، كلمات الأمير الشاعر سعود بن عبدلله وألحان الفنان الكبير والعزيز سهم”.

وهذا التعاون هو الثاني للموزع الموسيقي عمر صباغ مع فنان العرب محمد عبده، إذ سبق وقدما أغنية “فخرنا الأخضر” للمنتخب السعودي وشاركت في غنائها الفنانة أميمة طالب من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد وألحان الفنان سهم أيضاً.