بصور من الطفولة..كورتني كارداشيان برسالة مؤثرة إلى والدها الراحل في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والدها الراحل روبرت كارداشيان في يوم ميلاده من خلال صور تجمعهما في طفولتها، و ووجهت له رسالة من الحب و الإشتياق حيث علقت بالقول: "كان ليتم أبي عامه الـ 80 اليوم.

ماذا سأعطيه لأغني له عيد ميلاد سعيد وأسمع إحدى نكاته المضحكة مرة أخيرة. كان يتمتع بروح الدعابة وكان يجعل الحياة ممتعة للغاية، مثل كل رحلة بالسيارة، وكل وجبة، ومشاهدة الأفلام (كان لدينا موعد لمشاهدة فيلم كل ليلة أربعاء وكان يريني فيلمًا قديمًا كل أسبوع)... لقد نجح في ذلك كل ذلك ممتع ومميز. عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم".

