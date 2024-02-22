بالصور- شيرين عادل تكشف الكواليس الأولى لمسلسلها الجديد "محارب"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت المخرجة المصرية شيرين عادل مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد "محارب" المقرر عرضه في رمضان 2024، وجمعت الصور أبطال العمل "حسن الرداد، أحمد زاهر، محمود الليثي".



مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وهو بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

