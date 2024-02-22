ميرنا وليد - بيروت - حذف موقع يوتيوب أغنية "كدابة" للفنان المصري حسام حبيب التي طرحها منذ أيام ، وتم حذفها بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن المصري محمد شفيق لحسام حبيب، باقتباس الأغنية من أغنية أخرى لحنها لمحمود عز منذ شهر، وهي بعنوان "بياعة".
أغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.
وبالنسبة لأغنية "بياعة" التي تتشابه كلماتها مع أغنية " كدابة " فتقول كلماتها:
"بياعة
بتبيع وتقول انها متباعة
مش سهلة وعارفه تداري عيوبها
مايبانش عليها اصلها خداعة
موهومة
بتحب تعيش دور المظلومة
اتصدمت لما لقيتني فاهمها
زعلت علشان مشيت مهزومة
هتقدر قيمتي لما تشوف من غيري قيمتها
وهتندم بعدي والتفكير فيا يموتها"
كانت هذه تفاصيل خبر حذف أغنية " كدابة " لـ حسام حبيب لتشباهها الكبير مع هذه الأغنية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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