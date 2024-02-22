شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب بالعاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء يوم السبت المقبل.

وتجرى منذ أيام الاستعدادات النهائية للحفل من، حيث الحضور والتجهيزات من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال النجمة الكبيرة التى يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات فى لبنان لفترة طويلة.

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا فى إحياء ختام حفل أولى الليالى المصرية السعودية، التى أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما نالت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب كلمات تامر حسين ولحن مدين، ردود فعل كبيرة وواسعة حينما قدمتها مؤخراً.