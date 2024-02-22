شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: الحشاشين الرهان الأكبر برمضان والمشاهد مرتبط بالدراما التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الفنى ورئيس قسم الفن باليوم السابع خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عن الرهان الأكبر فى دراما رمضان هذا العام، حيث قال: الحشاشين لكريم عبد العزيز وبيتر ميمى هو الرهان الأكبر هذا العام، فالمسلسل يتم التحضير له منذ عام وتم تأجيله بسبب الميزانية فهو يحتاج لميزانية كبيرة جداً فقد تم تصويره فى ثلاث قارات، بالإضافة للديكورات والإكسسوارات فهى مكلفة جدا.

وتابع: القصة نفسها لمسلسل الحشاشين مختلفة تماما وواضح المجهود الكبير الذى قام به الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وأكّد أن المشاهد المصري مرتبط جدا بالدراما التاريخية والدينية منذ زمن، وقد كان يتم عرض روائع دينية وتاريخية في رمضان علي مر الزمان لذا هناك ارتباط وثيق بين المشاهد وتلك الأعمال ، وعندما ذاق المشاهد شكل الدراما التاريخية في رسالة الإمام العام الماضي وجد أننا نستطيع تقديم هذا النوع في الوقت الحالي بشكل مبهر وينافس هذا النوع من الدراما .

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.