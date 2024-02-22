شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تكشف عن بوسترات مسلسل يحيى وكنوز قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوسترات الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز ، المقرر عرضه فى شهر رمضان على قناة DMC.

ويعرض مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز على قناة دى إم سى، وهو الجزء الثالث من العمل، والذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى الأعوام السابقة، وأصبح له جمهوره ليس فقط من الأطفال وإنما من الكبار أيضا، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وفي هذا السياق قال محمد عدلى مؤلف المسلسل لـ الخليج 365 إن المسلسل في جزئه الثالث هو المرحلة الأهم في عمر العمل، حيث يشتبك العمل بشكل واضح مع أي محاولة لتزييف الهوية المصرية.

وأشار محمد عدلى إلى أن الأجزاء الأولى من المسلسل كانت تمهيدا عن الحضارة المصرية وتوثيقا لبعض الملوك والملكات، ثم يأتى الجزء الثالث الذى يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية فى منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أى دلائل تاريخية وغير حقيقية.

موضحا أن الجزء الثالث يدعم الحفاظ على الهوية المصرية، ويؤكد على أنها ليست مجرد جنسية، وأن مصر لديها القدرة على تمصير من عاشوا على أرضها حتى لو لم يكونوا مصريين، مثل الإسكندر وكيلوباترا وغيرهما.

وأكمل عدلى حديثه أن المسلسل يشارك فيه ريهام عبد الغفور وعصام السقا وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامى للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعى، وكتابة المسلسل بدأت منذ 10 أشهر.

وأشار عدلى إلى أن المسلسل مغامرة إنتاجية محسوبة ورهان ناجح، مضيفا: "الحمد لله ربنا كرمنا وأصبح لنا جمهور"، موجها الشكر للشركة المتحدة على منح فريق العمل الفرصة، معبرا عن سعادته بالعمل مع المخرج محمد عيد وعلا الشافعي المشرفة على المحتوى الدرامى.



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز



مسلسل يحيى وكنوز