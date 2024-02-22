شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يكرم الفنان الراحل محمود عزمى بحضور نجوم الفن الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود عزمي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 28 فبراير، بالمسرح القومي، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود عزمي، تعليق صوتي: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مادة علمية وسيناريو: د. عمرو دوارة، مونتاج: أيمن محفوظ، إخراج: أحمد عادل.

كما يغنى الفنان أحمد محسن بمصاحبة التخت الشرقي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني "إمتى الزمان"، "أي والله"، "على أد الشوق"، "موال أشكي لمين الهوى".

ويختتم الحفل بإهداء الدكتور هشام عزمي نجل الراحل محمود عزمي؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطاء والده الفنية.