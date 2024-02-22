محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه بعنوان " عيني شايفة فيكي " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمود العسيلي عبر قناته، أحدث أغانيه بعنوان "عيني شايفة فيكي".



وتعاون محمود العسيلي في أغنية "عيني شايفة فيكي" مع والكاتب الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي أمين نبيل، والأغنية من كلمات العسيلي، وتبدأ بمقطع تقول كلماته:

"جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر و طبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني

عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني

ياعيني عليكي ياعيني "

