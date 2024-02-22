ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الفنانة اللبنانية إليسا بالتهنئة للفنانين اللبناني مروان خوري والإماراتية بلقيس فتحي على نجاح أحدث ديو غنئي والذ حمل عنوان "خدي الغمرات".

وكتبت إليسا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"ملك الأخلاق والموهبة والحب الفائض. ألف مبروك على نجاحك ومشاعرك اللي بتعبي الدني حب دايما، ومبروك للمميزة بلقيس وقوفها جانبك وحضورها الحلو".

وعلق خوري شاكراً إليسا قائلاً :"ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين ! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شي !"

وحققت أغنية "خدي الغمرات لـ بلقيس ومروان خوري بعد يومين على طرح الكليب الخاص بها على يوتيوب ما يزيد عن مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي وميكس داني خوري، وتم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، تحت إشراف المخرج بهاء خداج، وتلاقي الأغنية رواجاً كبيراً بين المتابعين.

وكانت علقت بلقيس على تعاونها مع مروان خوري، في "خدي الغمرات"، وقالت: "بكيت خلال تسجيل الأغنية لأنها ذكرتني بعلاقة خلصت، وأكيد الفيديو كليب هينزل على الفالنتين".

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تهنئ بلقيس ومروان خوري على نجاح "خدي الغمرات" وهكذا رد الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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