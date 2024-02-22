بالصورة - طرح البوستر الرسمي لمسلسل "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة البوستر الرسمي من مسلسلها الجديد " ع أمل" والذي سيعرض في شهر رمضان 2024، وعلقت ماغي قائلة : " الصورة أحلى بكتير من الحقيقة " ع أمل رمضان 2024 ماغي بو غصن " . ويشارك في بطولة المسلسل، الممثلون بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم.

وكانت قد نشرت بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، البرومو التشويقي للمسلسل في صفحتها الرسمية، وأرفقته بتعليق: "ما تصدّق كل اللي بتشوفه! ورا كل وجه في وجه مخبى.. ع أمل، رمضان 2024 ماغي بو غصن تأليف ندين جابر إخراج رامي حنا إنتاج جمال سنان"، وسيعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

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