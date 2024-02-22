شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلاً موسيقياً بمسرح الجمهورية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية فى 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل على مسرح الجمهورية وذلك يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة 8 مساءً.

شارك هشام خرما مؤخراً، في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن هشام خرما شارك مؤخرا في مهرجان القلعة، من خلال حفل موسيقى كبير، وأعرب بعد الحفل عن سعادته البالغة بنجاحه خصوصا أنه يشارك في المهرجان للمرة الثانية على التوالي، قائلا لـ ”الخليج 365”: "فرصة حلوة أرى جمهور كبير في مكان يحمل تاريخ عظيم، وقدمت خلال الحفلة لجمهورى نوعية مزيكا مختلفة ومتنوعة مابين الهادى واليقاع السريع والغربى" .