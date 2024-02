للأسبوع الثاني.. منى زكي تتصدر بـ”رحلة 404″ شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيلم “رحلة 404” ببطولة الفنانة المصرية منى زكي، صدارة شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق هذا الأسبوع أكثر من مليوني ريال (555.8 ألف دولار) لـ35.4 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية، نحو 6.89 مليون ريال (1.83 مليون دولار) بواقع 119.8 ألف تذكرة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ويتنافس على صدارة شباك التذاكر السعودي 39 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، وسط إقبال جماهيري كبير، وحققت هذه الأعمال طوال الأسبوع الماضي أكثر من 7.5 مليون ريال (2.01) مليون دولار لـ139 ألف تذكرة مباعة.

واستعرضت بيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ترتيب أول 10 أفلام في شباك تذاكر السينما السعودية، للأسبوع الماضي، فقد جاء فيلم الخيال العلمي Madame Web، بالمركز الثاني، مُحققاً في أول أسبوع له هناك 1.3 مليون ريال (349.8 ألف دولار) مقابل 19.1 ألف تذكرة.

وتراجع فيلم The Beekeeper، إخراج ديفيد آير، إلى المركز الثالث، مُحققاً مليون ريال تقريباً (285 ألف دولار) لـ18.4 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه طوال الـ6 أسابيع الأخيرة، أكثر من 18.2 مليون ريال (4.85 مليون دولار) لـ303.9 ألف تذكرة، ولاحقه فيلم الرعب الهندي Bramayugam، الذي حقق في أسبوعه الأول هناك 513 ألف ريال (136.9 ألف دولار) لـ10.6 آلاف تذكرة.

كما هبط فيلم No Way Up، إلى المركز الخامس، مُحققاً 476 ألف ريال (126.9 ألف دولار) لـ8.8 آلاف تذكرة، فيما تجاوز ما حققه منذ طرحه هناك قبل 5 أسابيع، أكثر من 5.4 مليون ريال (1.45 مليون دولار) لـ103.5 ألف تذكرة.

أما الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، جاء بالمركز السادس، مُحققاً 212.6 ألف ريال (56.6 ألف دولار) لـ6.5 آلاف تذكرة، لينجح في تحقيق إيرادات ضخمة طوال الـ10 أسابيع الأخيرة، حيث وصلت 27.5 مليون ريال (7.33 مليون دولار) لـ587.6 ألف تذكرة مباعة.

وذهب المركز السابع، إلى فيلم “عصابة عظيمة” بطولة الفنانة إسعاد يونس، حيث حقق 198 ألف ريال (52.8 ألف دولار) لـ5.9 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الـ7 أسابيع الماضية، نحو 3.35 مليون ريال (894.9 ألف دولار) لـ77.8 ألف تذكرة.

بينما جاء فيلم In The Land Of Saints And Sinners، بالمركز الثامن، مُحققاً 315.5 ألف ريال (84.1 ألف دولار) لـ5.5 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.1 مليون ريال (314.6 ألف دولار)، لـ20.5 ألف تذكرة.

واحتل فيلم Premalu، المركز التاسع، مُحققاً 227 ألف ريال (60.5 ألف دولار) لـ4.6 آلاف تذكرة، ليبلغ ما حققه طوال الأسبوعين الماضيين 361.6 ألف ريال (96.4 ألف دولار) لـ7.6 آلاف تذكرة.

وتذيل قائمة TOP 10 فيلم الرسوم المتحركة Dogs At The Opera، بالتزامن مع الأسبوع الأول لعرضه، حيث حقق 147 ألف ريال (39.2 ألف دولار) لـ3.2 آلاف تذكرة مباعة.

وتستقبل صالات السينما في السعودية، 7 أفلام جديدة بالتزامن مع نهاية الأسبوع الجاري، وهي فيلم الأكشن الأميركي Wanted Man، وRed Right Hand، وBob Marley One Love الذي يتناول حياة المغني وكاتب الأغاني بوب مارلي، منذ صعوده إلى الشهرة في منتصف السبعينيات حتى وفاته في عام 1981.

كما تشمل قائمة الأفلام الجديدة، كلّ من City of God، وفيلما الرسوم المتحركة Demon Slayer To the Hashira Training، وThree Little Kungpoo Goats، وأخيراً فيلم Stopmotion.