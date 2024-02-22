“علاقتهما وصلت إلى نهايتها”.. توم كروز ينفصل عن إلسينا خيروفا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت تقارير أنّ الممثل العالمي توم كروز (61 عاماً) وحبيبته الروسية إلسينا خيروفا (36 عاماً) أنهيا علاقتهما، بعد وقت قصير من انتشار أخبار تفيد بأنّ الأمور بينهما أصبحت أكثر جدّية.

وبحسب ما كشفه مصدر مطلع في حديث مع “ذا صن”، أراد كروز أن يبقيا أصدقاء وتظلّ الأمور ودّية بينهما لتجنّب أي حرج في حال التقيا، بخاصة أنّ الثنائي يعيشان في المبنى السكني نفسه في لندن.

وشرح المصدر: “أن ينهيا العلاقة بشكل سيئ سيكون أمرًا محرجًا في حال تصادفا في المصعد”، مضيفاً: “بالنسبة إلى توم، لا توجد أي مشاعر سلبية بينهما، وبكل بساطة، علاقتهما وصلت إلى نهايتها”.

ولعلّ هذا الخبر شكّل مفاجأة لكثيرين، بخاصة أنّ بعض التقارير الصحفية أفادت خلال الأيام الماضية، أنّ كروز التقى بأولاد خيروفا التي أنجبتهم من زواجها السابق من رجل الأعمال الروسي وتاجر الألماس ديمتري تسفيتكوف.

وكانت مصادر مقرّبة من الثنائي قد كشفت في الفترة الماضية، أنّ كروز وحبيبته التي تصغره 25 عاماً تقرّبا من بعضهما في الفترة الماضية، وانتشرت أخبار ارتباطهما بعدما قيل إنّهما شوهدا وهما يتعانقان في حفل أُقيم في حي مايفير الراقي بلندن. كما حضرا عشاء لدعم جمعية الإسعاف الجوي الخيرية في لندن في فندق رافلز.

وأشار أصدقاؤهما المقرّبون، إنّ الثنائي يقضيان المزيد من الوقت مع بعضهما، وكروز يزور حبيبته بشكل متواصل في شقتها في نايتسبريدج في لندن.