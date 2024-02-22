بعد الهجوم عليها بسبب زيارة إسرائيل.. تيفاني هاديش تعلّق: “أنا أهتم لكلا الجانبين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الممثلة والكوميدية تيفاني هاديش ببلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها زيارتها إسرائيل في رحلة وصفتها بالـ”تعليمية”، وسط الأحداث المضطربة في غزة.

وفي فيديو بات محذوفاً لبث مباشر شاركته النجمة في حسابها الخاص على “إنستغرام” ، أبلغت هاديش، التي اكتشفت في وقت لاحق من حياتها أنّها يهودية، متابعيها، أنّها ستذهب برحلة مدتها 16 ساعة من لوس أنجلوس إلى إسرائيل “لتتعلّم وترى بأم العين” ما يحصل.

قالت في الفيديو التي ظهرت فيه على متن الطائرة في درجة رجال الأعمال، فيما كانت تشرب عصير الليمون: “أنا ذاهبة لمقابلة شريكي المستقبلي هناك. أنا ذاهبة إلى الأراضي المقدّسة. أقترح عليكم جميعاً أن تفعلوا ذلك”.

وتابعت: “في طريقي إلى تل أبيب، ثم إلى القدس. ثم سأذهب إلى البحر الميت. سأستمتع بوقتي. سوف تكون الرحلة رائعة. ومن ثم سأتعلّم المزيد عن السياسة”.

ويبدو أنّ منشورها لم يتلق ردة الفعل التي كانت تأمل هاديش أن ينالها. إذ ردّت على أحد المعجبين الذي سأل عن غزة بالقول: “من قال إنني لن أذهب إلى غزة؟ قلت إنني سأذهب وأرى بأم العين. لكن يجب أن أذهب إلى إسرائيل أولاً”.

وتابعت: “وأليست غزة في إسرائيل؟ أليسوا كلهم في نفس القارة، وعلى نفس قطعة الأرض الصغيرة ومحاطة بالمياه؟”.

وبعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له هاديش بسبب رحلتها، خرجت النجمة فور وصولها إلى إسرائيل متحدثة عبر برنامج “TMZ Live” ومبديةً “استغرابها بكل ما قرأته”.

وبحسب موقع “تي أم زي”، قالت النجمة إنّ زيارتها ساعدتها على الفور في تثقيف نفسها حول الحرب في الشرق الأوسط، وفتحت عينيها على ما هو أبعد مما قرأته في الأخبار أو شاهدته عبر الإنترنت.

رغم ذلك، تزعم تيفاني أنّها ستزور غزّة أيضاً، شارحة: “أنا أؤمن بشدة بفكرة أنّه يجب عليك الذهاب ورؤية الأمور بأم العين قبل أن تحكم. اذهب إلى هناك بحذر، كن حذرًا، لكن اذهب وانظر بنفسك”، مشدّدة على أنّها “تهتم بجانبي الصراع وتهتم بالإنسانية والبشر”.