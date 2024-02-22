بالصور – ريهانا تحتفل بعيد ميلادها في إيطاليا برفقة آساب روكي وطفليهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية ريهانا بيوم ميلادها الـ36 بطريقة مميزة في ميلان؛ حيث ظهرت في المطار برفقة حبيبها المغني A$AP آساب روكي وطفليهما RZA وRiot.

ورصدت عدسات كاميرات الباباراتزي ريهانا وهي ترتدي تاجاً يحمل عبارة “فتاة يوم الميلاد”، وهي تعبير عن احتفالها بذكرى ميلادها.

وتألقت النجمة بإطلالة أنيقة باللونين الأسود والرمادي مع حذاء ذهبي بكعب عالٍ. وزينت إطلالتها بعدة قطع من المجوهرات الذهبية؛ ما أضاف لمسة من الأناقة والفخامة.

كما لفتت ريهانا الأنظار بتسريحة شعرها الجميلة، حيث ربطت شعرها بكعكة فضفاضة مع بعض الشرائط التي انسدلت على جانبي وجهها؛ ما أبرز جمال ملامحها وأنوثتها الراقية.

ومن جانبه، ظهر A$AP روكي بإطلالة كاجوال مميزة؛ حيث ارتدى جاكيت جلدياً ووشاحاً بنقوش، وأكمل إطلالته بنظارات شمسية كبيرة الحجم وسماعات رأس مزينة بالجواهر. ومن الواضح أن الثنائي يستمتعان بوقتهما معاً خاصة بحضور طفليهما الصغيرين.

وتُعتبر ريهانا وA$AP روكي من أبرز الثنائيات الفنية في عالم الموسيقى والترفيه؛ إذ جمعتهما قصة حب قوية بدأت في العام 2010، وتُوجت بعلاقة رومانسية تحظى بدعم جماهيري كبير.

ولاحقاً تمكنت مجلة PEOPLE من التقاط صور لريهانا وآساب، وهما في إطلالة مميزة تؤكد توجههما للاحتفال بهذه المناسبة، على متن يخت في مدينة الحب الإيطالية فينيسيا.

وبعيداً عن الاحتفال بيوم ميلاد ريهانا، فإن النجمة تعيش رحلة من الحب والسعادة العائلية مع عائلتها الصغيرة؛ فقد كشفت ريهانا مؤخراً لمجلة PEOPLE عن فرحتها بكونها أماً لأبناء ذكور، مشيرةً إلى كيف أصبحت “أم الصبيان” بعدما توقعت أن تكون “أماً لفتاة”. وتحدثت عن تجربتها في تربية أبنائها وكيف أن ابنها RZA تكيف تدريجياً مع وجود أخ صغير.

تخطط النجمة لعودة فنية ضخمة، بحسب ما أفادت تقارير صحفية صادرة عن The Daily Mirror وDaily Mail، حيث تخطط رائدة الأعمال لعودة قوية إلى المجال الموسيقي من خلال إصدار ألبومين وجولة عالمية ضخمة.

شهد عام 2022 عودة ريهانا إلى الموسيقى؛ إذ قدمت عرضاً في Super Bowl LVII Half-Time Show، وأصدرت أغنية Lift Me Up لـفيلم Black Panther: Wakanda Forever، وهي أول مقطوعة موسيقية لها منذ إصدار ألبومها الموسيقي Anti عام 2016.

وفقاً للصحيفة، يُقال إن ريهانا تخطط لإصدار ألبومين في السنوات التالية وجولة حول العالم لعامي 2024 و2025، حيث وقَّعت مؤخراً صفقة مع Live Nation بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر لصحيفة Mirror: “ريهانا تخطط بهدوء للقيام بجولة عودة بعد التوقيع مع Live Nation”. وذكرت الصحيفة أن ريهانا تعمل في الأستوديو الخاص بها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تستعد للجولة العالمية القادمة، وتقوم بتسجيل موسيقى جديدة في أثناء التركيز على أسرتها.

وبحسب ما ورد ستوقع ريهانا على الجولة بمجرد أن تصبح مستعدة للعودة إلى العمل.