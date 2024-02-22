“أسطورة العودة”.. طرح “برومو” الجزء الرابع من مسلسل “المداح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة “شاهد” الإعلان التشويقي لمسلسل “المداح – أسطورة العودة” من خلال الحساب الرسمي للمنصة على “انستغرام” ومن المنتظر أن يتم طرح المسلسل خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وخلال “برومو” مسلسل “المداح – أسطورة العودة” ظهرت شخصية الشيخ صابر والتي يجسدها الفنان حمادة هلال ويواجه صراعاً وحرباً جديدة بالعالم الخفي من خلال وقوع العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، كما يشهد الجزء الجديد من المسلسل انضمام عدد من الفنانين من أبرزهم الفنان فتحي عبد الوهاب.

يُذكر أن مسلسل “المداح” يعد من أنجح المسلسلات التلفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وقد تم عرض الجزء الأول منه في عام 2021 وعقب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل تم تقديم الجزء الثاني منه عام 2022 والجزء الثالث عام 2023 ويشهد موسم دراما رمضان المقبل عرض الجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

ويضم الجزء الجديد من مسلسل “المداح – أسطورة العودة” عدداً كبيراً من الفنانين من أبرزهم حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، دياب، حمزة العيلي، محسن محيي الدين ويأتي من إخراج أحمد سمير فرج.

وكان قد كشف الفنان محسن محيي الدين خلال حديثه لـ”سيدتي” مشاركته بالجزء الجديد من مسلسل “المداح”، وقد رفض الكشف عن تفاصيل الشخصية التي يُجسدها خلال أحداث المسلسل، إلا أنه وعد الجمهور بأنه سيُجسد شخصية جديدة ومختلفة، يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.