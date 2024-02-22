ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لجلسة تصوير جديدة وهي مرتدية العباءة الخليجية .

وشاركت حداد عدداً من الصور من هذه الجلسة مع متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

واختارت ديانا عباءة سوداء اللون بتطريز مبهر وكان لافتاً إدخال قماش الشيفون الذي أضفى لمسة أنثوية رائعة وقد أثنى المتابعون على إطلالتها.

وعلقت ديانا على الصور كاتبة :"كل عام و السعودية واهل السعودية الغاليين ع قلبي بخير وسلام ومحبة بمناسبة يوم التأسيس السعودي.

إشارة إلى أن آخر أعمال ديانا حداد كانت أغنية "كل الهلا" من كلمات الشاعر مأمون النطاح وألحان الفنان محمود التركي وتوزيع حسام كامل، حيث أرفقت عملها الجديد بفيديو كليب مصور من حفلها الأخير في مسرح مرايا في العلا السعودية، والذي شهد الحفلة الأولى قبل إنطلاق الأغنية.

وقد حصدت الأغنية باللهجة العراقية إعجابا ًواسعاً من مختلف فئات الجمهور، وإشادة من النقاد والمتابعين، متوقعين أن يحقق هذا العمل نجاحاً لافتاً.



كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تتألق بالعباءة السعودية التقليدية بمناسبة يوم التأسيس-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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