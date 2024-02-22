نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هاني الناظر

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل اليوم بياناً نعت فيه الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث الطبيب هاني الناظر الذي توفي بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وجاء في بيان النقابة :"إن البشرية فقدت رجلًا رسخ لأجمل معاني الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر مُمارسة مهنته كطبيب، لم يتأخر يومًا عن تلبية أي نداء".

وتقدم كامل، بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل؛ آملًا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.

وكان الدكتور محمود الناظر إبن الراحل الدكتور هاني الناظر خبر وفاة والده اليوم كاتباً عبر صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر"، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد ومكان العزاء لاحقاً.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر اليوم، بحضور عدد كبير من أقارب ومحبي الراحل،

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