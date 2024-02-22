ميرنا وليد - بيروت - خضعت الممثلة درة التونسية لجلسة تصوير جديدة مبهرة إذ اختارت إطلالة لافتة بتوقيع المصمم الهندي الذي تتميز تصاميمه بالغرابة والأنوثة الطاغية.

وشاركت درة متابعيها بعدد من الصور من هذه الجلسة وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ولفتت أنظار المتابعين إليها والذين أشادوا باختيارها وذوقها الرفيع وقوامها الممشوق.

وارتدت درة فستانا باللون الأزرق، بتصميم فريد، تميز بفتحة جانبية من الجهة اليمنى أما من الناحية اليسرى فتزيّن بقطعة قماش من الشيفون مشغولة بطريقة تشبه العقدة نافرة الأمر الذي جعل الفستان أشبه بلوحة فنية، ونسقت معه حذاءً طويلاً بنفس اللون ارتفع ليغطى كامل ساقيها، كما صففت شعرها بطريقة جديدة مختلفة عن المعتاد إذ رفعته إلى أعلى على شكل كعكة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.وعلى الصعيد الفني، تشارك درة حالياً في بطولة مسلسل "إثبات نسب"، إلى جانب عدد من الممثلين، من بينهم صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.



كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية بإطلالة زرقاء مدهشة ومختلفة بتوقيع المصمم الهندي غوراف غوبتا-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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