إحياء حفل "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف المصري الكبير بحضور جماهيري كبير

ميرنا وليد - بيروت - شهد المتحف المصري الكبير، ليلة أمس الاربعاء، إحياء حفل غنائي بعنوان "100 سنة أم كلثوم"؛ للاحتفاء بأعمال الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، وسط حضور جماهيري كبير، والتي أحياها عدد من فناني الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وشهد الحفل أشهر أغاني أم كلثوم الشهيرة، منها؛ "أنت عمري، الأطلال، لسه فاكر، حيرت قلبي معاك، فكروني، ليلي ونهاري"، أما مسك الختام فقدمت الفنانات الثلاث أغنية "مصر التي في خاطري".