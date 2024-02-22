بالصور..احتفالات الشعب السعودي في بوليفارد سيتي بمناسبة "يوم التأسيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" على "إنستجرام" عن احتفالات الشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "موسم الرياض" صور من توافد جماهيري ضخم لبوليفارد سيتي الذين ظهروا وهم يرتدون الزي السعودي الرسمي احتفالا بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وحملت تعليق: "الجميع يحتفل في بوليفارد سيتي في يوم التأسيس".

على جانب آخر، يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية، حيث كشف عن بطولة تنس عالمية بعنوان "6 Kings Slam" وتضم نخبة من نجوم التنس حول العالم وهم اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اللاعب الإسباني رافاييل نادال، اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف، ولاعب التنس الدنماركي هولجر رون والمقرر إقامته بشهر أكتوبر المقبل.

كما كشف تركي آل الشيخ، مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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