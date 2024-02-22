آمال ماهر تهنئ الشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس..وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة آمال ماهر، على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام.

وكتبت "آمال"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X": "كل عام والشعب السعودي العزيز الحبيب بكل خير وآمن وآمان بمناسبة يوم التأسيس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وأنت بخير شكرًا لذوقك، نتمني نشاط فني كبير منك يا فنانة، طال عمرك يا آمال، شكرًا يا نجمة، وانتي بخير شكرًا لمشاركتك أفراحنا".

وحلت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا ضيفة ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب بعد غياب سنوات من الظهور إعلاميًا، وأعربت عن سعادتها بتطور المملكة العربية السعودية، قائلة: " أنا سعيدة جدًا جدًا جدًا باللي حاصل في المملكة، أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور الفظيع اللي حاصل لأن ده تطور للوطن العربي بالكامل، فعارف لما تكون فخورة بحاجة عندك في وطن عربي ده بيحصل عندك في منطقة عربية عندك فدي بتخلي الواحد إلى حد ما فخور وفرحان ان فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية فدي حاجة بصراحة كلنا متشرفين بيها".

وأضافت: "كل حاجة الصراحة من أدق أدق التفاصيل حاجة ضخمة شوفنا توليفة وتركيبة وفورمات جديدة، وأكتر حاجة عجبتني بصراحة لو قولت لك على حاجة واحدة أكون كدابة، حاجات كتير عجبتني التنظيم، الشكل، الحاجات الغير متوقعة اللي حاصلة هناك، حاجة الصراحة الواحد فخور بيها".

يذكر أن، أحدث ظهور للفنانة آمال ماهر كان في حفل "ليالي سعودية مصرية" الذي أقيم مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

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