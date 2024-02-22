رمضان 2024.. طرح البوسترات التشويقية لـ مسلسل"يحيى وكنوز 3"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "Watch it"، البوسترات التشويقية للجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن وكارتون الأطفال "يحيى وكنوز" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC.

ونشر حساب "واتش أت" على إنستجرام، البوسترات، وحمل تعليق: "مغامرات ومعلومات جديدة هنكتشفها مع يحيى وكنوز في رمضان ..انتظروا مسلسل يحيى وكنوز٣ ".

تدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز" حول تأثير التكنولوجيا على الكثير من المجالات، حيث يخوض "يحيى" والأستاذ "عصام" و"سينو" مغامرات ممتعة مستعرضين ملوك وحضارة مصر القديمة.

شارك في تقديم الشخصيات الكارتونية في مسلسل "يحيى وكنوز" الفنانون عصام السقا وعلاء مرسى ومحمد ثروت وسامي مغاوري، والأطفال إياد يحيى وبثينة هاني، ويجسد علاء مرسي دور سينو في العمل، بينما يقوم محمد ثروت بتجسيد دور الدكتور عجيب، وسامي مغاوري بدور عم حسني.

ويعرض الموسم الجديد من "يحيى وكنوز" على فضائية "dmc"بعدما حقق الموسمين الماضيين منه نجاحًا كبيرًا ونال إعجاب كثير من صناع دراما الأطفال.

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