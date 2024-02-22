بعد استبعاد باسم يوسف.. مخرج "Superman: Legacy" يعلن بدء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج الأمريكي جيمس جن، عن بدء تصوير فيلم الأبطال الخارقين "Superman: Legacy" المقرر عرضه بحلول عام 2025.

ونشر "جن"، صورة من كواليس بدء التصوير، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها مع عدد من أبطال الفيلم، وعلق: "بعد جلسة مناقشة مع فريق عمل فيلم إرث سوبرمان".

وكان الإعلامي باسم يوسف، كشف مؤخرًا عن مشاركته كأحد أبطال فيلم "Superman: Legacy" ولكن تم استبعاده بسبب مواصلة دعمه القضية والشعب الفلسطيني والتنديد بانتهاكات الكيان الصهيوني وقصفها المتواصل لقطاع غزة الذي لا يزال يسفر عن استشهاد ونزوح الآلآف، وتصدر "باسم" تريند تطبيق "X" بعد ظهوره بأحد اللقاءات وتحدث خلاله عن السبب وراء منعه من المشاركة بالفيلم، وعلق: "في الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أو السياسي ورئيس الولايات المتحدة الأسبق دونالد ترامب، لكن لا يمكنك انتقاد السياسات الخارجية لدولة أجنبية ما وهذا شئ مؤسف، وكان قد تم اختياري للمشاركة بفيلم سوبر مان".

ويواصل "باسم يوسف" تقديم عدد من عروض التوك شو الكوميدية سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو بمنطقة الشرق الأوسط منها دبي وتحوز هذه الجولات على حضور جماهيري كبير من مختلف أنحاء العالم منها "ليلة مع باسم يوسف بالعربي" في كندا وبالتحديد بمدينة تورنتو وكشف وقتها عن نفاذ تذاكر الحفل بالكامل ومطالبة العديد من محبيه عروض إضافية بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

وباسم يوسف ليس الأول الذي يتم الاستغناء عنه من قبل إحدى شركات الإنتاج الأمريكية في هوليوود، حيث قامت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الرعب "Scream" بطرد الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا من فريق عمل تصوير الجزء الجديد بعد مواصلة دعمها الشعب الفلسطيني وإدانتها انتهاكات الكيان الصهيوني المتواصلة على قطاع غزة.

يذكر أن، المخرج جيمس جن عرض له مؤخرًا الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بشباك التذاكر العالمي بإيرادات بلغت 845 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون وفقًا لموقع ."IMDB"