نور خالد النبوي يعلن انضمام “الحريفة” لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان نور خالد النبوي، عن سعادته لانضمام فيلم “الحريفة” ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.

ويعرض فيلم “الحريفة”في الوقت الحالي في دور السينما، ويشارك به عدد آخر من النجوم وهم أحمد غزي، نور إيهاب، كريمة منصور، بيومي فؤاد، خالد الذهبي، وفراس سعيد، وآخرون. والعمل من تأليف إياد صالح، ومن إخراج رؤوف السيد.

وحظي الفيلم بإشادات كبيرة سواء من قبل النقاد أو الجمهور، وتدور حبكة الفيلم حول “ماجد” نور خالد النبوي، الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة الذي يشارك في إحدى المسابقات، على أمل الفوز بجائزة كبرى.

وشارك نور خالد النبوي، محبيه عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” بوستر فيلم “الحريفة” الذي ظهر عليه منفرداً، معلقاً “فيلم الحريفة دخل ضمن قائمة أعلى ١٠ أفلام تحقيقا للايرادات في السينما المصرية .. حلم حلمته و انا صغير و عيشت من سعيتها بشتغل عشان اوصله”.

وأضاف “شكراً للجمهور الكبير اللي صدق الحلم ودعمه، شكراً لأستاذ طارق الجنايني اللي اداني الفرصة دي و لشجاعته و ايمانه بالمشروع، شكراً للمخرج استاذ رؤؤف السيد، شكراً للمؤلف استاذ اياد صالح و شكراً لكل طاقم العمل سبب النجاح الاول”.

واختتم ” النبوي” منشوره قائلا ” مبروك للحريفة شركاء النجاح، اخواتي و مكسب للعمر”.

على جانب آخر، يتواجد الفنان نور خالد النبوي في موسم دراما رمضان المنتظر، من خلال مسلسل يحمل اسم “إمبراطورية ميم”، وهو مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعُرض للمرة الأولى بوصفه فيلماً سينمائياً عام 1972، بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

ويضم المسلسل عدداً من النجوم، وهم: خالد النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، وآخرون. والعمل من إخراج محمد سلامة.