“كفاية بجد”.. محمود حجازي يهاجم منتقدي زواجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مضي ستة أشهر على زواج الفنان محمود حجازي من رنا زروق، لا تزال التساؤلات تحاصره عن أسباب زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني بعد انفصاله عن أسماء شريف منير.

حجازي، وفي تعليقه الأول على هذه التساؤلات، عبّر في تصريحات إعلامية عن غضبه واستيائه الشديد من تدخّل البعض في حياته الشخصية وسؤاله عن أسباب زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني.

إذ قال: “لا أحب التدخل في حياتي الشخصية، كل واحد حر في حياته وأنا أرفض الكلام عن خصوصياتي”. وأضاف: “هو ليه الناس بتحاول تتدخل في حياة أي حد من غير ما تعرف أي حاجة عنه، كفاية بجد”.

يُذكر أن محمود حجازي يُعرض له حالياً مسلسل “حدوتة منسية”، مع النجوم: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، دعاء حكم، هلا السعيد…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

كما يستعد حجازي لتصوير دوره في فيلم “عيسى” والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: مينا مسعود، خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، إسلام حافظ، سامي مغاوري وآخرون، وهو من تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض والتشويق.