نقابة المهن الموسيقية المصرية تنعي الطبيب الراحل هاني الناظر

ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، الطبيب الراحل هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
وقالت النقابة، في بيان رسمي:"إن البشرية فقدت رجلًا رسخ لأجمل معاني الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر مُمارسة مهنته كطبيب، لم يتأخر يومًا عن تلبية أي نداء".
وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، اليوم، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر".
وأضاف: "صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".
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