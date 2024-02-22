ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري أحمد حلمي، للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل إذاعي بعنوان" فبركة"، تشاركه البطولة فيه الممثلة المصرية هنا الزاهد، وتدور أحداث المسلسل حول الشائعات التي تتصدر التريند خلال الفترة الأخيرة ويشاركهما فى المسلسل كل من سامي مغاوري وسوسن بدر ونور قدري وطه دسوقي.
وكان قد دعم الممثل المصري أحمد حلمي القضية الفلسـ طينية خلال مسرحيتة الجديدة "تييت" التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر الشدي.
حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال "يلعب دوره جان رامز"، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي يشارك في مسلسل إذاعي بعنوان" فبركة" بجانب هنا الزاهد في رمضان 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.