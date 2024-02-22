أحمد حلمي يشارك في مسلسل إذاعي بعنوان" فبركة" بجانب هنا الزاهد في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري أحمد حلمي، للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل إذاعي بعنوان" فبركة"، تشاركه البطولة فيه الممثلة المصرية هنا الزاهد، وتدور أحداث المسلسل حول الشائعات التي تتصدر التريند خلال الفترة الأخيرة ويشاركهما فى المسلسل كل من سامي مغاوري وسوسن بدر ونور قدري وطه دسوقي.



​​​​​​وكان قد دعم الممثل المصري أحمد حلمي القضية الفلسـ طينية خلال مسرحيتة الجديدة "تييت" التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر الشدي.

حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال "يلعب دوره جان رامز"، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.