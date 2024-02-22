بالذكاء الاصطناعي.. محمود العسيلي يطرح أغنية "عيني شايفة فيكي"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محمود العسيلي كليب “عيني شايفة فيكي”، بطريقة الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية محمود العسيلي الجديدة “عيني شايفة فيكي”

أغنية عيني شايفة فيكي من كلمات تامر حسين، ألحان محمود العسيلي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “جايبه الجمال ده منين مين اللي شافه قبلي مجاش في بني آدمين أكيد عشان متساب لي بعيونك الحلوين ده يترسملك صورة بحر و طبيعة وناس قدام عنيكي مبهورة عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني لو ابتسمتي بقول للشمس روحي بدري ده انتي عليكي قبول مشوفتهوش أنا عمري نور .. ده من بعيد يتشاف لو انتي جاية قصادي بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها والحاجة اللي انتي تبصيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني ياعيني عليكي ياعيني”.

أغنية العسيلي مين كان يصدق

كانت أحدث اغاني العسيلي من خلال أغنية “مين كان يصدق”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "كان مستحيل قلبي يعرف يبتسم لا كان بعيد أصله خايف يتقسم يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولع نار خلتيني احب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده يعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده مش ممكن لا لا لا ويا ليالي ليه حبيبتينا في عيون حلويين رامتينا سيبت نفسي مش بإيدي اختار يا جميلة ليه رجعتينا لسهرنا وطول ليالينا خدتي ذنبي قلبي ولع نار خلتيني احب الدنيا واسمع المزيكا تاني مين كان يصدق ده مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده يعرف يصد الجمال ده فيه حد يعرف ده مش ممكن لا لا لا