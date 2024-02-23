12 مسلسلا يرفع شعار البطولة النسائية في دراما رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أيام تفصلنا عن مشاهدة الأعمال الدرامية في شهر رمضان الكريم 2024، حيث رفع بعضها شعار البطولة النسائية بموسم هذا العام، لتتصدر كل نجمة بطولة عمل مختلف في قصته وأحداثه التي يتناولها وتعرض على الشاشة الرمضانية سواء على مجموعة قنوات "إم بي سي مصر" أو شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونستعرض لكم مسلسلات البطولة النسائية في رمضان 2024 بالتقرير التالي:

"سر إلهي"

تخوض الفنانة روجينا بطولة مسلسل "سر إلهي" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق ويشاركها البطولة صلاح عبدالله، مراد مكرم، نهى عابدين، محمود حجازي، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

"نعمة الأفوكاتو"

تخوض الفنانة مي عمر، بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثها في إطار إجتماعي حول "محامية" تمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركها البطولة أروى جودة، أحمد زاهر، كمال أبو رية، سلوى عثمان،سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

"صدفة"

تخوض الفنانة ريهام حجاج، بطولة مسلسل "صدفة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية وتجسد خلاله شخصية مدرسة تاريخ تمر بالعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

ويشاركها البطولة خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

"لانش بوكس"

تخوض الفنانة غادة عادل، بطولة مسلسل "لانش بوكس" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية حيث تدور أحداثه حول حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلًا لمشاكلهن، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواع مختلفة من الجرائم.

ويشارك في بطولة المسلسل جميلة عوض، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو مدحت، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

"فراولة"

تخوض الفنانة نيللي كريم، بطولة مسلسل "فراولة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "فراولة" ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات.

ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى خاطر، أحمد فهيم، شيماء سيف، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

"بـ 100 راجل"

تخوض الفنانة سمية الخشاب، بطولة مسلسل "بـ 100 راجل" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سما إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

"إثبات نسب"

تخوض الفنانة درة، بطولة مسلسل "إثبات نسب" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه حول "نوال" وهي أم تحاول إثبات نسب طفلها في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشاركها البطولة نبيل عيسي، لبنى ونس، ولاء الشريف، صدقي صخر، محسن محيي الدين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده.

"أعلى نسبة مشاهدة"

تخوض الفنانة سلمى أبو ضيف، بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة حقيقة حول "شيماء" وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بتطبيق "تيك توك" وتقع بالعديد من الأزمات.

ويشارك في بطولته ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

"كامل العدد 2"

تخوض الفنانة دينا الشربيني، بطولة مسلسل "كامل العدد 2" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل يعد استكمالًا لنجاح الجزء الأول "كامل العدد" الذي عرض بموسم دراما رمضان العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار دراما حول "أحمد" طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل واللذان يقعا في غرام بعضهما البعض ويمرا بالعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولته شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

"لحظة غضب"

تخوض الفنانة صبا مبارك، بطولة مسلسل "لحظة غضب" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار،ويشارك في بطولته محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج.

"رحيل"

تخوض الفنانة ياسمين صبري، بطولة مسلسل "رحيل" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول "فتاة" تنتمي من الطبقة المتوسطة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق، ويمثل عودتها بعد غياب سنوات عن دراما رمضان بمسلسل "فرصة ثانية" عام 2020.

ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

"صيد العقارب"

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل "صيد العقارب" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والمحبة.

ويشارك في بطولته رياض الخولي، محمد علاء، أحمد ماهر، سيمون، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.