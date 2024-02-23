رمضان 2024.. فيديو طريف يجمع هاجر السراج ونور النبوي بكواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لقناة CBC على موقع انستجرام، فيديو طريف يجمع الفنانة هاجر السراج والفنان نور النبوي في كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكتب المسؤول عن الصفحة تعليقا على الفيديو "هاجر السراج ونور النبوي ناقر ونقير".

وظهرت هاجر وهي تشير إلى أن نور أخوها الصغير في إشارة إلى طبيعة الدور الذي يلعبه في العمل، ليعلق "أختي الكبيرة اللي بحبها"، بينما تصفه هي "مطبلاتي".

وتابع نور "شايف انكم بتسجلوا مع الشخص الغلط، متستاهلش، خنيقة"، وعاد ليؤكد أنه يمزح مشيرا إلى أنها في الحقيقة "قمر"، وعلقت "بنحب بعض في الحقيقة لكن في المسلسل لأ".

واختارت هاجر لأبطال الإمبراطورية الألقاب التالية "المشاغب مروان، المحترم بزيادة مازن، الفاشونيستا منة، واكتر حد بياكل في اللوكيشن مصطفى، أما اكتر حد ملتزم في مواعيده فهو مختار".

هاجر اختارت للإمبراطورية الخاصة بها قانون "مفيش زعيق"، أما الشعار فكان "إحنا هنا عشان ننبسط"، وأجابت على سؤال جمع إمبراطور "أباطرة".

واختتمت الفيديو موجهة رسالة لفريق الإمبراطورية "بحبكم قوي، في فترة قليلة اتعلقت بيكم ومتحمسة نكمل شغل اكتر مع بعض".

"إمبراطورية ميم" عن نص أدبي للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، سماء إبراهيم، نور النبوي، هاجر السراج.