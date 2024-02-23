لقاء سويدان عن خلافها مع ميدو عادل: "مصدومة منه بجد والسوشيال ميديا متفرقش معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم المذيعة مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتحدثت لقاء عن العديد من الموضوعات، منها مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أزمتها مؤخرًا مع الفنان ميدو عادل في كواليس مسرحية "سيد درويش" ووقوع مشادة قوية بينهما في أخر ليالي عرض المسرحية بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش.

وعلقت "لقاء" على أزمتها مع ميدو عادل: "أنا مصدومة حقيقي في ميدو بجد، وكنت عارفة أنه بيمر بظروف عصيبة السنتين اللي فاتوا، وأنا كنت عارفة ليه وأصدقائه المقربين عارفين ليه؟، لكن ده لا يدعو ولا ينفع أن أنا معرفش أسيطر على نفسي ولا على أعصابي وأوصل أني أخسر اللي قدامي، والناس اللي عارفة لقاء سويدان من وقت (هو وهي) مع أحمد زكي وسعاد حسني من وأنا طفلة عارفني كويس أوي، أما عن السوشيال ميديا والكومنتات المدفوعة دي أنا عارفة مين دافعها ولا تعنيني ولا تفرق معايا ولا تؤثر فيا".

يذكر أن لقاء سويدان تشارك بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق، ومسلسل "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض والفنانة أيتن عامر والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

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