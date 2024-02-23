شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: كريم عبد العزيز فى الحشاشين رهان ناجح وأهم تجربة وجود الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن أهم تجربة فنية خلال دراما رمضان هذا العام هو وجود الشباب، مشيرا إلى أن هناك نجوما شباب يتم دعمهم بقوة هذا العام مثل عصام عمر وأحمد داش، وخطوة جيدة لإعطائهم هذه الفرصة من خلال بطولة في عز موسم الدراما بشهر رمضان.

وأشار مصطفى، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، إلى أن وجود كريم عبد العزيز من خلال مسلسل الحشاشين رهان ناجح، قائلا: "السيناريست عبد الرحيم كمال يملك قدرا كبيرا من الثقافة والخبرة والموهبة، ونجم كبير مثل كريم عبد العزيز هو رهان ناجح لأنه رقم واحد سينما وتليفزيون".

وتابع: "كريم عبد العزيز طول الوقت متنوع وقدم الفانتازي والكوميدي والاجتماعي والعمل المخابراتي والنفسي في الفيلم الأزرق وكل الشخصيات قدمها واشتغل عليها"، مؤكدا أن كريم عبد العزيز يدخل كواليس التصوير فى الحشاشين وهو في حالة كبيرة من المذاكرة والدراسة وواعي للتفاصيل الشخصية".