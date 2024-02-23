فن ومشاهير

الأوبرا تحتفل بـ 180 على استقلال الدومينيكان فى الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة -  

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة مرور 180 عام على استقلال دولة الدومينيكان ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم .

 

  ويقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ويشارك خلاله السوبرانو ناتالي بينيا وعازف البيانو التشيلي هوغو لانوس وذلك في الثامنة مساء الاحد 25 فبراير علي مسرح الجمهورية .

 

يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم مارشينا ، فيردي ، مورينو تورب ا، هيتز ، بوتشيني وسولانو كالمان .

يذكر ان جمهورية الدومينيكان تقع في جزيرة هيسبانيولا المطلة علي البحر الكاريبي ، حصلت علي استقلالها عام 1821 بعد حرب استمرت ثلاثة قرون وتحررت بالكامل عام 1844.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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