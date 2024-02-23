الأوبرا تحتفل بـ 180 على استقلال الدومينيكان فى الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة -
تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة مرور 180 عام على استقلال دولة الدومينيكان ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة الى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم .
ويقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ويشارك خلاله السوبرانو ناتالي بينيا وعازف البيانو التشيلي هوغو لانوس وذلك في الثامنة مساء الاحد 25 فبراير علي مسرح الجمهورية .
يتضمن البرنامج عدد من اهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم مارشينا ، فيردي ، مورينو تورب ا، هيتز ، بوتشيني وسولانو كالمان .
يذكر ان جمهورية الدومينيكان تقع في جزيرة هيسبانيولا المطلة علي البحر الكاريبي ، حصلت علي استقلالها عام 1821 بعد حرب استمرت ثلاثة قرون وتحررت بالكامل عام 1844.