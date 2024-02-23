مسلسل الحشاشين بعالمية "Game of Thrones" فى رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، الذى يبدأ فيه ماراثون المسلسلات الدرامية التى يتشوق لها الجمهور، ومنهم مسلسل “الحشاشين”فهو من الأعمال الفنية الضخمة انتاجيًا.

مسلسل الحشاشين بطابع عالمى:

مسلسل “الحشاشين” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بميزانية ضخمة، ويتناول طابع تاريخى عن أخطر حركة اغتيالات بتاريخ العالم الإسلامي مر عليها ألف عام.

يتضمن “مسلسل الحشاشين” الكثيرمن مشاهد المعارك والأكشن التى تم تصويرها بدقة شديدة، ولتكون أكثر واقعية تم استخدام أسلحة صُنعت بأيدى عمال مصريين من خان الخليلى والغورية ومصر القديمة.

تم الاستعانة بفريق معارك المسلسل العالمى "Game of Thrones"، وفرق آخرى مصرية، للأشراف على مشاهد الحروب، ليخرج فى النهاية “مسلسل الحشاشين” بطابع عالمى .

أبطال مسلسل الحشاشين:

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى .

يجسد الفنان “كريم عبد العزيز” شخصية “حسن الصباح” من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى، ويعد هذا أول دور شر له فى مشواره الفني، مما يجعل جمهوره ينتظره بشغف شديد.

من هم طائفة الحشاشين وسبب تسميتهم:

هى طائفة تأسست على يد “الحسن الصباح” الذي كان في بلاط السلاجقة،و يعارض الملك بأفكاره المتطرفة دائما، ثم ترك البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله .

أقام “الحسن الصباح” في مصر،وقرر الوزير"بدر الدين الجمالي"استهدافه بسبب عداءه معه، ففر هاربًا إلى أصفهان، ومر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين،ليدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة “الموت” في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

أما عن سبب تسميتهم بـ"الحشاشين" ليسوا لأنهم أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.