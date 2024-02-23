"غموض وإثارة وكوميديا".. شاهد البروموهات التشويقية لـ مسلسلات رمضان 2024 (فيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك 2024، والذي يظهر خلاله باقة من المسلسلات والأعمال الفنية المميزة التي تضم عدد كبير من الفنانين الكبار والشباب وصغار الموهوبين، جميعهم يتنافسون من أجل تقديم الأفضل للمشاهد المصري والعربي، عبر القنوات الفضائية المختلفة.

فيشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 منافسة قوية بين عدد من الأعمال الفنية التي تُلبي جميع الأذواق ما بين "غموض وإثارة وكوميديا".

ونرصد لكم بروموهات مسلسلات رمضان 2024 في السطور التالية:

مسلسل "بدون سابق إنذار"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو مسلسل "بدون سابق إنذار" المقرر عرضه في رمضان 2024.

وتجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات، متزوجة من آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام.

مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسل "الكبير أوي 8"

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل "الكبير أوي 8" برومو تشويقي للعمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وكشف برومو "الكبير أوي 8" عن العديد من المفاجآت منها "حمل" مربوحة زوجة الكبير أوي، وظهور الفنان بيومي فؤاد، إلى جانب الفنان محمد سلام الذي يقدم شخصية "جيم كاري" في فيلم الكوميديا "The Mask"، وشهد الإعلان إعادة ظهور العديد من الشخصيات منها "جوني، نفادي، العترة".

ويشارك بالموسم الثامن في "الكبير أوي" النجوم أحمد مكي، محمد سلام، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، بيومي فؤاد، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل "سر إلهي"

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "سر إلهي"، عن البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه ضمن منافسات دراما رمضان 2024.

وظهرت "روجينا" بالبرومو باسم "نصرة" والتي دخلت في مشكلة صعبة وورطة تحاول الخروج منها، حيث تقع في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

المسلسل بطولة روجينا، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين، تأليف أمين جمال، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "بابا جه"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل " بابا جه " برومو العمل المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل بطولة أكرم حسني، سما إبراهيم ونسرين أمين، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث المسلسل حول أكرم حسني الذي يجسد شخصية رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل ويحاول الخروج منها.

مسلسل "أشغال شقة"

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أشغال شاقة"، برومو العمل المكون من 15 حلقة، ويعرض بموسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول زوجين هما "هشام" طبيب شرعي، وإعلامية "أسماء جلال يمران بالعديد من المواقف الكوميدية

مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومن تأليف شيرين دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

طرحت الجهة المنتجة للمسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد"، البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في إطار كوميدي حول وجود خلافات زوجية، ومشاكل غير متوقعة يقع فيها كريم محمود عبدالعزيز وشيكو طوال أحداث المسلسل.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، وكريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "امبراطورية ميم"، البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وظهر خالد النبوي فيه لمدة 20 ثانية، وهو نائم وبجانبه مجموعة من أبناء يحاولون إيقاظه من النوم.

مسلسل "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة خالد النبوي، نور النبوي، حلا شيحة، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "عتبات البهجة"

أعلنت شركة "العدل جروب"، عن برومو مسلسل "عتبات البهجة" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، إخراج مجدي أبو عميرة.

ويجسد يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" دور بهجت الأنصاري والذي يعمل وكيل وزارة الصناعة على المعاش، والذي نجح في العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة لحظات البهجة والسعادة مع جمهوره عبر قناة "يوتيوب".

ويتحدث يحيى الفخراني عن لحظات البهجة والسعادة عبر قناة على "اليوتيوب"، ثم تحدث مفارقات كوميدية وأحداث مثيرة بينه وبين أحفاده خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة".

طرحت الشركة المتحدة، البوستر الرسمي لمسلسل "جودر" من حكايات "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وغيرت الجهة المنتجة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" اسم العمل ليصبح "جودر".

"جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، غادة طلعت ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "مسار إجباري"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مسار إجباري"، البرومو التشويقي للعمل،المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول شابين من منطقة شعبية، يدعى حسن وحسين، يواجهون صعوبات الحياة في سعيهما للعمل والرزق الحلال طوال الـ15 حلقة، ومع مرور الوقت، يكشف الشابان عن أسرار غير متوقعة تُغيّر مجرى حياتهما بشكلٍ جذريّ.

مسلسل "مسار إجباري" سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

عرضت "المتحدة للخدمات الإعلامية"، برومو مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول صراع تقوده الفنانة غادة عبدالرازق، والتي تجسد دور امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والمحبة، ثم تتحول أحدث المسلسل إلى العديد من المطاردات بين الأبطال.

ويشارك ببطولة المسلسل الفنان رياض الخولي، الفنان محمد علاء، الفنان أحمد ماهر، الفنانة سيمون، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" البرومو التشويقي للعمل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في إطار اجتماعي، وتجسد "مي" دور محامية تدخل في صراعات مع طليقها أحمد زاهر، وسط العديد من المناوشات بينها وبين عدد من أبطال المسلسل.

يشارك في بطولة "نعمة الأفوكاتو" أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي..

مسلسل "كامل العدد 2".

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي لمسلسل "كامل العدد2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" حول دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى وزواجها من شريف سلامة وعلاقتهما بأبنائهما في إطار إجتماعي كوميدي، استكمال لأحداث الجزء الأول، الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "فراولة"

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "فراولة"،البرومو التشويقي للعمل، المقرر عرضه في ماراثون شهر رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "فراولة" حول نيللي كريم التي تجسد شخصية ابنة حارس عقار، والتي تحاول النجاح وتغيير حياتها الاجتماعية، لتصبح سيدة أعمال تهتم بالطاقة الإيجابية، ثم تواجه العديد من الصعاب ضمن أحداث المسلسل.

"فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر.