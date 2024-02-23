"برلين السينمائي" يحتفي بفريق عمل فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهدت فعاليات مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 هذا العام العرض العالمي الأول لفيلم الدراما والرومانسية "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو يوم الأربعاء الماضي.

واحتفل فريق عمل "شاي أسود" بعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان ومنافسته على جائزة "دب برلين الذهبي" كأفضل فيلم في الفعاليات.

وقال مخرج الفيلم "سيساكو" بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل العرض: "كان من المهم بالنسبة لي أن أوسع هذه النظرة، في أغلب الأحيان هناك نظرة أوروبية أو تركز علي ما هو أوروبي، كما لو كان هذا هو كل العالم لكن هناك عالم اخر موجود"، ويلقي الفيلم الضوء على إظهار قارة إفريقيا بشكل مختلف حيث تدور أحداثه بين قارتين هما قارة إفريقيا وآسيا ويركز على نبات "الشاي" كعامل مشترك بين القارتين وبطلة الفيلم.

واستكمل "سيساكو": "من المهم إظهار إفريقيا بصورة قوية لأنه لا يوجد ما يكفي من القصص التي تروي عن إفريقيا، ولا توجد قصص جيدة كافية تروي بشكل جيد عن هذه القارة، وأن الافلام المتعلقة بإفريقيا تعاني من تحميلها بكليشيهات والتي تسبب ضررًا في بعض الأحيان، لقد مررنا بتجربة صعبة مع الغرب المسؤولين عن الاستعمار، ونحن فقراء نتيجة لذلك ونزداد فقرًا في عالم يتسم بالعولمة، تحتاج إفريقيا إلى الانفتاح على الآخرين".

كما كان لبطلة الفيلم نينا ميلو تعليق على دورها، قائلة: "ما أعجبني في شخصية آية هو أنها ضعيفة وهذا الضعف هو ما يجعلها قوية وقادرة للغاية"، وفيلم "شاي أسود" إنتاج مشترك بين فرنسا، تايوان، موريتانيا، ولوكسمبرج.

وتشارك السينما العربية بفعاليات المهرجان هذا العام بفيلمين هما "شاي أسود" وفيلم "ماء العين" للمخرجة التونسية مريم جوبير.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 74 سيقام في الفترة من 15 فبراير وحتى 25 فبراير الجاري.