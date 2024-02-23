وفاء عامر: "اشتهرت والناس عرفتني بعد برنامج عملته مع كريمة مختار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها اشتهرت في مجال الفن بعد ظهورها في برنامج مع الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار من إخراج الراحل حسين حلمي.

وتابعت "عامر"، ببرنامج "وش تاني" الذي يعرض عبر قناة موقع "الخليج 365" على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أن أكثر يوم كانت سعيدة وضحكت من قلبها يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، ودخلت آداب قسم لغة عربية.

واستكملت وفاء عامر: "اليوم اللي حسيت اني اتولدت فيه من جديد يوم ما خلفت ابني عمر، وهو قعد كتير في الحضانة بس وأنا داخلة بيه البيت لقيت في نور في كل حتة.. ابني غير حياتي".

وأوضحت: "حياتي تغيرت بعد الزواج 360 درجة، وكلمة السر في السعادة الزوجية الصراحة والصداقة، وبكره الكذب والخيانة والبخل".

وأضافت: "أكثر شخصية مثلتها فيها شبه من وفاء عامر، هي دور هلاله في (جزيرة غمام) مع الفارق في اللبس والمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي والشكل وحاجات كتير بس هي شكلي".

برنامج "وش تاني" يعرض عبر قناة موقع "الخليج 365" على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد أكبر إنتاجه الفني للمحتوى المرئي، ويعده ويقدمه الإعلامي مصطفى ياسين.

ويستضيف مصطفى ياسين نخبة من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع، سمية الخشاب، حورية فرغلي، وفاء عامر، عبير صبري، إيناس عز الدين، ياسمين جمال.

اقرأ أيضا..

وفاء عامر: "لو كنت شهرزاد في ألف ليلة وليلة كنت هرقص لشهريار"

إيرادات الأربعاء.. "رحلة 404" الثاني و"السيستم" في المركز السابع