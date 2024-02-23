جون كوزاك يعلق على التقاط جنود إسرائيليين "سيلفي" وسط دمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الممثل الأمريكي جون كوزاك، على صورة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول ظهور عدد من الجنود الإسرائيليين وهم يلتقطون صورة "سيلفي" وسط دمار قطاع غزة.

وأعاد "كوزاك" نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" في حيرة من أمره، متسائلًا: "هل هذه الصورة حقيقية؟ ".

وأطلقت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" في الولايات المتحدة الأمريكية لقب "معاد للسامية" على جون كوزاك بعد مواصلة دعمه وتضامنه مع الشعب والقضية الفلسطينية.

وكان لـ "جون" مؤخرًا العديد من التصريحات التي ندد خلالها بمواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع ووسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي، وعلق: "أشفق على هؤلاء الأوغاد الذين يعتقدون أنني أهتم بمشاريعي المستقبلية في هوليوود بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة، نحن نرفض الكذبة القاتلة بأن أمن دولة ما يعتمد على تدمير شعب آخر".

واستكمل: "يا إلهي من لا يريد وقف إطلاق النار ليس له روح، لا يمكننا أن نتوقف حتى تتوقف هذه الهجمات إن البقاء صامتًا هو أكثر شئ مخجل يمكن أن أتخيله".

وكان الممثل جون كوزاك من أول المشاهير العالميين الذين دعموا القضية الفلسطينية منذ شهر أكتوبر الماضي وشن هجومًا ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تجاهله ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر أن، جون كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.