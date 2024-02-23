جومانا مراد برفقة زوجها ونادين نجيم بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر، بداخل سيارتها ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نادين نجيم

ظهرت الفنانة نادين نجيم بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

جومانا مراد

نشرت جومانا مراد، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها "ربيع بسيسو" بداخل طائرة خاصة، وعلقت على الصور: "صباح الخير".

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة لها على حسابها الخاص، بموقع "إنستجرام". من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ساندي

شاركت الفنانة ساندي أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت "نظرة اليوم".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بمكياج ناعم أبرز ملامحها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصيرة القصيرة".

حمدي الميرغني

نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بالنجم أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها من كواليس مسرحية "تييت" التي يتم عرضها في "موسم الرياض".

بيتر ميمي

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مسلسله "الحشاشين" استعدادًا لعرضه بموسم دراما رمضان 2024، ونشر صورة جديدة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".