بعد فوزه بكازبلانكا.. فيلم "أحمر" لجميلة ويفي ينافس بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ25، والمقرر إنطلاقها يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى 5 مارس المقبل، عن مشاركة الفيلم الروائي القصير "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي، ضمن مسابقة أفلام الطلبة التي يتنافس على جوائزها 17 فيلمًا.

ويعد هذا هو العرض الأول للفيلم بمصر بعد مشاركته بالمهرحان الدولي لفيلم الطالب في مدينة كازبلانكا بالمغرب عن فئة أفضل فيلم روائي قصير، حيث حصد فيه الجائزة الثالثة.

من جانبها، أعربت المخرجة جميلة ويفي، عن سعادتها الكبيرة بعرض فيلم "أحمر" أولى تجاربها الروائية القصيرة في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي، ليكون العرض الأول له بمصر بعد فوزه بجائزة هامة من مهرجان فيلم الطالب الدولي بالمغرب، قائلة: "متشوقة جدًا لأن يشاهد الجميع فيلمي بمصر لأنه خلاصة تعبي وفريق التمثيل والمونتاج معي، وأقدم الشكر للمعهد العالي للسينما الذي قدم لي كل الدعم في هذا العمل".

فيلم "أحمر" من إنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة روان الغابة، وكريم سرور، ومريم ويفي، وعبير منصور، وسيناريو وحوار هناء عطية وجميلة ويفي، ومن إخراج جميلة ويفي، وتدور أحداثه عن الدكتورة ليلى التي تقرر العودة للمنزل مرغمة لاستقبال والدة زوجها في البيت كعادة نهاية الأسبوع، لكنها تستقبل فجأة بالعيادة " فرح" العروس الجديد، التي تأتي مع زوجها أحمد ووالدته لترى "ليلى" نوع آخر من القهر، وتدرك أنها ليست وحدها من تعاني منه في المجتمع.

يذكر أن، جميلة ويفي هي كاتبة ومخرجة مصرية، ولدت عام 1993 التحقت بالمعهد العالي للسينما قسم "الإخراج"، وتخرجت منه عام 2023 وقامت بالعمل كمساعد مخرج في أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني.

ويعد فيلم "أحمر" أولى تجاربها الروائية القصيرة وهو مشروع تخرجها من المعهد العالي للسينما عام 2023 ، وشارك الفيلم بالمهرجان الدولي لفيلم الطالب بالمغرب وحصل على الجائزة الثالثة كأفضل فيلم روائي قصير، وقامت بكتابة عدة مقالات ودراسات سينمائية نشرت بالعديد من المجلات السينمائية والصحف، وقامت بالمشاركة والإعداد والتقديم لكتابين “أسامة فوزي، الرجل الذي عاش مرتين" و "مختارات نقدية" وصدرا ضمن مطبوعات مهرجان الإسماعيلية في عامي 2019، 2022.