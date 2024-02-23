روبرت داوني جونيور يحتفل بجائزة "بافتا" البريطانية.. وأنطوني هوبكنز يشيد بأدائه: "عبقري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم العالمي روبرت داوني جونيور بفوزه بجائزة بافتا البريطانية كـ "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" بحفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأحد الماضي وسط حضور ضخم لألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشر "روبرت" صورا من كواليس حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها برفقة عدد من فريق عمل الفيلم على رأسهم الممثل الأيرلندي كيليان ميرفي الذي فاز أيضًا بجائزة "أفضل ممثل"، والممثلة إيميلي بلانت وعلق: "مازلت استمتع بكل الحب الذي تلقاه فيلم أوبنهايمر في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، شكرًا بافتا على الاعتراف بإنجاز نولان السينمائي".

وحازت الصور على تهنئة العديد من متابعيه منهم النجم الكبير أنطوني هوبكنز الذي علق: "مبروك أداء عبقري صديقي"، والممثلة الأمريكية إليسا ميلانو قائلة: "تستحقها".

وهيمن فيلم "أوبنهايمر" على حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية في دورته الـ 77 هذا العام بـ 7 جوائز دفعة واحدة، وهي "أفضل ممثل، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل مخرج، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل فيلم"، وسط توقعات بقرب فوز "روبرت داوني جونيور" بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته بحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم الأحد 10 مارس المقبل.