شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. كل ما يجب معرفته عن مسلسل مليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "مليحة"، وهو مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

ويقوم ببطولته كل من: محمد دياب، وميرفت أمين و أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط و ديانا رحمة و ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟