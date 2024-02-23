بسبب التمثيل.. كزبرة يغير اسم شهرته لاسمه الحقيقي

كتب امير فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 02:18 صباحاً - كشف مؤدي المهرجانات كزبرة، عن اسمه الحقيقي “أحمد بحر”، وقال إنه لجأ لتغيير اسمه من أجل التمثيل.

حل المنتج طارق الجنايني ومطرب المهرجانات “كزبرة” ضيوفا مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة”، وقال الجنايني: “هو أصلا اسمه حلو أوي اسمه أحمد بحر”.

مطرب المهرجانات “كزبرة” يكشف اسمه الحقيقي

ليرد “كزبرة” قائلا: “اسم العائلة بحر، الناس اللي حبت كزبرة، كانت شخصية بقدمها في سكتش للمهرجانات”.

وحقق كزبرة نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، من خلال فيلم الحريفة، الذي تعاون فيه مع مجموعة من النجوم، أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي، وآخرين، حيث حقق العمل إيرادات عالية في شباك التذاكر، ونافس بقوة بين الأعمال المشاركة في السينمات.

بوستر فيلم الحريفة

فيلم “الحريفة”

يواصل فيلم الحريفة بطولة الفنان نور خالد النبوي صدارة شباك تذاكر أفلام السينما للأسبوع السابع على التوالي، محققًا على مدار الأسبوع الماضي 5 ملايين و88 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 63 مليونا و481 ألف جنيه.

فيلم الحريفة بطولة نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

قصة وتفاصيل فيلم «الحريفة»

تدور أحداث فيلم «الحريفة» حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

الخليج 365

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