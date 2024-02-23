متهمة بالتطبيع.. انتقادات لاذعة لنانسي عجرم بسبب صورتها مدون إسرائيلي

كتب امير فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 02:18 صباحاً - أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي على هامش حفلتها الغنائية في قبرص.

نانسي عجرم مع مدون إسرائيلي

وتداول ناشطون صوراً لصاحبة “أخاصمك آه” تظهر فيها وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس وتتبادل معه الحديث، وسط استهجان واسع للصور، في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.

وفيما وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي انتقادات حادة للنجمة اللبنانية، احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بظهور عجرم مع المدون الإسرائيلي.

ونشرت قناة “كان” الإسرائيلية، تقريرا حول الحادثة مرفقا بعبارة: “هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضا؟ التقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس”.

في المقابل، دافع عدد من محبي النجمة عن الصور، وقالوا إن نانسي عجرم فنانة معروفة وتعاملها مع الجمهور والمعجبين يحتم عليها التصوير مع كل الأشخاص بغض النظر عن هويتهم.

فيما لم تعلق المطربة اللبنانية حتى الآن على الجدل المثار إثر ظهورها مع المدون الإسرائيلي، الذي يتابعه 150 ألف شخص على “إنستجرام“.

شائعات تطبيع نانسى عجرم لا تتوقف من 2017 حتى الآن

تنتشر كل فترة اتهامات للنجمة نانسى عجرم، بالتطبيع بعد أي حفل لها في قبرص أو اتهمها بإحيائها حفل زفاف رجل إسرائيلي الجنسية في نيويورك، وهذه الشائعات يتم تداولها من 2017 سواء بتداول صور مع مدون أو معجبة إسرائيلية خلال تواجدها في قبرص.

وتخرج النجمة نانسي عجرم، ترد على اتهامها بالتطبيع، بتغريده كتبتها منذ 2017:”لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد، ولن أعلق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار، شكراً على الحب والدعم”، وأكتفي بهذا القدر من الرد على كل ما أشيع هدفه الإساءة لي مباشرة، لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”.

أغاني نانسي الجديدة

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى “مقسوم” وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها “قلبي يا محتاس” من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي “يا عيد”، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة “علشانك”، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية “صح صح” وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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