شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلين لـ أم كلثوم 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائين لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس، حيث سيتم تقديم أغنية "حب ايه" و"سيرة الحب"، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى في تمام الساعة السادسة مساءا، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة فرقة العرائس.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.