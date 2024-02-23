بيلا حديد تُفاجئ متابعيها بصورة لـ أبو تريكة.. فماذا قصدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت عارضة الأزياء العالمية، ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة للاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة عبر خاصية «الستوري» في حسابها على إنستغرام.

وتعتبر هذه الصورة واحدة من أشهر صور أبو تريكة، التي أعلن فيها دعمه لغزة، والتي يعود تاريخها إلى 2008، خلال مباراة جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني.

وقد تم تداول ستوري الفلسطينية بيلا حديد والصورة المذكورة الموجودة في غرفتها الشخصية، وأنها قامت بتعليقها على الحائط لإعلان الدعم لأهالي القطاع، بعد أكثر من 140 يوماً من الحرب.

وقد نشرت العارضة يوم الثلاثاء قصة جديدة داعماً لغزة، وذلك استكمالاً لحملة الدعم التي تتبعها منذ بداية الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وبعد إعلان إسرة العارضة تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، تتعرض بيلا حديد وشقيقتها ووالدها إلى المضايقات والهجوم من طرف الإسرائيليين. وصل حد التهديد بالقتل وكتابة أحد الجنود أسماءهم على صواريخ سيقصف بها قطاع غزة.

ورداً على مطالباتهم المتكررة بوقف إطلاق النار، نشر الجندي الإسرائيلي حاييم غوزالي، صورة استفزازية على حسابه بمنصة «إكس»، تتضمن صواريخ إسرائيلية متجهة إلى غزة، كُتبت عليها أسماء عائلة حديد. وكتب: «اليوم أُهدي الصاروخ الذي يطير نحو غزة إلى أقبح أسرة في عالم الأزياء: محمد، بيلا حديد، جيجي حديد».

وكانت بيلا حديد شاركت عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام» منشوراً ردت فيه على أشخاص حذروها من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وما قد يجره عليها من متاعب وتأثير سلبي على مسيرتها المهنية. وقالت بيلا: «لست خائفة من فقدان وظيفتي كعارضة أزياء وسأواصل الحديث عن فلسطين».

وسبق أن كشفت عن «مئات التهديدات التي تصلها بالقتل يومياً»، بالإضافة إلى تسريب رقم هاتفها وإحساسها بعدم الأمان طيلة الوقت، لكن رغم المخاطر قالت «إن شعب وأطفال فلسطين، خصوصاً في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعاناً، بل هم الشجعان».