إسماعيل تمر: "كلو بدو ينهي كلو"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان إسماعيل تمر أغنيته الجديدة "لين القلب" على قناته الخاصة على يوتيوب، وقد صورها على طريقة الفيديو كليب.

ويقول مطلعها:

"كيف الشبيبة .. بعرف اغلبكم كئيبة ..

لانو بعد كل ضحكة عم تجي ضريبة ..

ليك هية هيك ما بتوقف عليك ..

فقوم و قاوم لو تعبت تذكر الي فيك ..

تذكر انك لو ما قمت ماحدا بشيلك ..

الا دعوة الام الحنونة الي بتدعيلك .

كرمالا قوم لا تورجيا انك منكسر ..

مافي جرح الا وإلاه بينجبر ..

قسي راسك الدنيا بدا خشن ..

ماتحاول تسرح وتتهاون فيا بتندفن ..

هون مافي رحمة عملوا ساحة قتال ..

كلو بدو ينهي كلو يابا ضاعت الرجال".

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